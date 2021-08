Olivier (prénom d'emprunt) devait se présenter devant le tribunal correctionnel de Tournai après avoir formé opposition à un jugement qui le condamnait à 9 ans de prison. Le 10 avril 2018, le prévenu a ainsi pénétré dans l'habitation d'un couple afin de s'emparer de la télévision et du sac à main de la victime. Par la même occasion, l'auteur des faits a dégradé plusieurs meubles de l'habitation et aurait mis le feu sur la table.

"Je reconnais la destruction de la porte d'entrée mais pas des meubles. Je conteste également d'avoir mis le feu à un torchon posé sur la table. Je voulais mettre une certaine pression à ces personnes, elles me devaient une dette", affirme Olivier devant la barre.

Plus tard dans la soirée, le prévenu s'est rendu à Tournai et plus précisément le long des Boulevards où il a eu une altercation avec un automobiliste. "La victime avait bloqué mon véhicule et il a ensuite avancé vers moi avec un bâton. Par peur, j'ai sorti mon pistolet et j'ai tiré mais je n'ai pas visé l'individu".

Pour le représentant du ministère public, Olivier a eu un comportement criminel et n'a eu aucune remise en question lors de l'audience. C'est pourquoi, il a souhaité maintenir la peine de 9 ans de prison. Pour l'avocat du prévenu, il sollicite l'acquittement pour l'incendie et un sursis probatoire pour la tentative de meurtre.

Le jugement sera prononcé le 16 septembre prochain.