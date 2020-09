Tournai-Ath-Mouscron: les mesures sanitaires toujours d'application jusqu'au 31 octobre Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Les bourgmestres des trois communes ne comprennent pas la décision du dernier CNS, notamment en ce qui concerne le masque.



C’est une conférence de presse exceptionnelle, pour ne pas dire inédite, qui s’est tenue ce mercredi au sein du centre administratif de Mouscron.



En effet, Paul-Olivier Delannois, Brigitte Aubert et Bruno Lefebvre, respectivement bourgmestre de Tournai, Mouscron et Ath, les trois villes les plus importantes de Wallonie picarde, étaient réunis afin de faire le point sur les mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19.



À l’initiative du mayeur de la cité des Cinq Clochers, les trois responsables ont en effet voulu envoyer un message fort dans cette période compliquée.