Aujourd'hui âgé de 6 ans, Gabriel est un battant. Atteint de la mucoviscidose, cette maladie génétique et héréditaire, le petit garçon profite de chaque instant entouré de sa famille et ses amis.explique Elise, maman de l'enfant.

Sur le tas, les parents du petit garçon ont été informés qu'ils étaient porteurs d'un gène de la mucoviscidose. Enceinte de son deuxième enfant, Elise craignait que son futur enfant soit également atteint de la maladie. Fort heureusement, après de nombreux tests effectués, cela n'a pas été le cas. A l'heure actuelle, Elise et son mari accompagnent Gabriel à chaque étape. "Il n'est pas hyper atteint au niveau des poumons. Ce qui est une bonne chose dans un sens. Son plus grand problème se situe au pancréas. A chaque fois qu'il mange, il doit prendre un médicament pour assimiler la nourriture. Les seuls aliments que son corps intègre, sont les fruits".

Passionné de handball, Gabriel profite pleinement de sa vie de petit garçon même s'il doit passer par des étapes pénibles. "Effectuant des séances de kiné deux à trois fois par semaine, il s'est très vite rendu compte qu'il était différent. A l'école, ses copains posaient énormément de questions et il en venait de même pour Gabriel", indique cette mère de famille.

Vers l'âge de 3-4 ans, Gabriel a petit à petit questionné ses parents en demandant si les autres enfants faisaient également des séances de kinésithérapie. "Depuis les questions de Gabriel deviennent de plus en plus difficiles. Récemment, il a demandé s'il allait mourir et s'il allait guérir en prenant son traitement. Nous devons systématiquement ravoir une discussion avec lui pour remettre les choses dans leur contexte".

Soutenir la recherche

Pour soutenir Gabriel et à l'association belge de mucoviscidose, les parents du petit garçon ont créé une équipe nommée "Team Gabriel" dans le cadre des 20 km de Bruxelles. Afin de remettre un don lors de cet événement, des stylos sont mis en vente au grand public. Les bénéfices seront donc remis à l'association pour poursuivre la recherche dans la lutte contre la mucoviscidose. Pour s'en procurer, il suffit de se rendre su le groupe Facebook: Team Gabriel-Vaincre la mucoviscidose | Facebook