En cette période de confinement, de nombreuses personnes se rendent dans les parcs et certaines d’entre elles jettent de la nourriture, ce qui est formellement interdit.

Ce geste généreux ,et qui va dans une bonne intention pour la plupart de ceux qui pensent soigner les animaux du parc, a malheureusement pour conséquence aussi d’augmenter la population des rats.

"Je veille particulièrement à ce qu’une société spécialisée dératise différents endroits publics . Je rappelle, si besoin en était, que le rat représente un risque sanitaire pour l’homme. Aussi, je fais appel au civisme pour arrêter ce comportement. Pour rappel, jeter ces déchets ménagers dans un parc est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 350 euros", avance le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

Au niveau du jardin de la reine, les animaux sont suivis quotidiennement et durant toute l’année et ces derniers ne demandent aucun apport extérieur. Les personnes qui s’en occupent sont habilitées par la ville et disposent d’une autorisation.