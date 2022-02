Peut-on parler véritablement de cuisine en milieu hospitalier? L’art de la table s’arrête plutôt aux plats surgelés et autres emballages industriels. Du moins, tel est le cliché véhiculé. Mais pour les équipes hôtelières qui s’affairent à la chaîne au centre de Wallonie picarde, "la philosophie des repas est tournée 100% maison". Et depuis une semaine, les patients de l’unité de gériatrie peuvent même composer leur assiette selon leurs envies.

Les pôles restauration et diététique se sont unis pour proposer comme projet pilote inédit, un chariot buffet pour les déjeuners et soupers. En phase de test durant un mois, les premiers retours s’avèrent concluants afin d’élargir l’offre aux différents services de soins présents sur le futur site unique. "À terme, en 2024, on souhaite toucher 85% des unités", précise Grégory Pistral, responsable de la restauration au CHwapi.