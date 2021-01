Tournai: avez-vous vu Melisone Bouckaert? Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La jeune femme âgée de 28 ans pourrait se trouver dans le Nord de la France. © DR

À la demande du substitut M. Witvrouw auprès de la division de Tournai du parquet du procureur du roi de Mons-Tournai, la zone de police du Tournaisis a publié un avis de disparition.



Ce dernier concerne Melisone Bouckaert, une jeune femme âgée de 28 ans, qui a quitté son domicile situé au sein de la rue Cambron à Tournai le 31 juillet dernier. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie à ses proches. Elle pourrait se retrouver dans le Nord de la France.



"Mme Bouckaert est de corpulence très mince et mesure environ 1,65m, signale-t-on du côté de la zone de police du Tournaisis. Elle a les cheveux longs et de couleur châtain. Elle porte également un anneau au niveau de la lèvre inférieure et un piercing sur la langue. Elle est tatouée sur un avant-bras avec l'inscription Ambre." Aucune information n'est par contre disponible quant à sa tenue vestimentaire.



Toute personne ayant des informations à son sujet est invitée à prendre contact avec les services de la zone de police du Tournaisis au 069.250.250 ou via le 101.