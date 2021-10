Comme chaque année, le 1er jeudi d’octobre, un test à grande échelle de BE-Alert a été effectué afin d’évaluer sa capacité pendant un pic d’utilisation. Les 133 communes participantes ont envoyé un message par SMS, e-mail, ou appel vocal à leurs citoyens dans une zone géographique déterminée. En Wallonie picarde, seules les communes de Bernissart, Brugelette, Flobecq et Rumes n’ont pas encore souscrit à BE-Alert.

À Tournai, on vient encore récemment d’utiliser cet outil d’information à la population. Ainsi, samedi dernier, les Tournaisiens inscrits à BE-Alert ont reçu un mail, signé par le bourgmestre, appelant à la vigilance en raison des conditions météorologiques: "Le Hainaut sera confronté à des rafales de vent (jusqu’à 70-90 km/h) et des pluies abondantes entre ce samedi 2 octobre et ce dimanche 3 octobre au soir. L’IRM indique que le code de niveau jaune a été retenu. La province de Hainaut pourrait passer en vigilance orange. Soyez vigilants."