" J'ai toujours été intéressée par la mode et la décoration. Ce local situé à la Place de Lille était à louer et j'ai pris cela comme un véritable signe du destin. Les articles proposés sont destinés pour tout le monde et pour tous les âges. C'est à la fois des pièces tendances et à la mode et d'autres sont un peu plus classiques", déclare Camille.

La crise sanitaire n'a absolument pas été un frein pour cette jeune passionnée de mode. Bien au contraire, grâce à la réouverture des terrasses le mois passé, Camille a vu beaucoup de clientes s'arrêter devant son établissement. De plus, la gérante ouvre sa boutique à des heures un peu particulières. Effectivement, certains jours, elle peut rester accessible jusqu'à 20h. Une parfaite occasion pour les adeptes du shopping qui souhaitent décompresser après une longue journée de travail. A côté de cette particularité, Camille souhaite réellement apporter sa touche personnelle au sein des Pâquerettes.

"Mon but est de proposer des pièces 100% européennes. Comme je viens de m'installer, il faut un peu de temps pour que ce concept soit plus concret. De plus, je possède une petite quantité par pièce afin que tout le monde ne porte pas la même chose en ville. C'est également important pour moi de proposer des vêtements que j'apprécie même si je ne porterais pas tout. Au sein des Pâquerettes, je privilégie le contact humain et social, je ne fais donc pas les envois ou les commandes via Internet. A l'avenir, j'espère ouvrir d'autres magasins comme à Bruxelles mais toujours en proposant que des articles pour les femmes. C'est plus facile pour moi, de choisir des pièces pour la gente féminine. Toutefois, les hommes sont bien sûr les bienvenus pour faire des cadeaux", conclut Camille Leroy.