La SPAQuE va procéder à leur évacuation. Ils seront transférés et traités à Ostende.

Suite et bientôt fin de la saga Omica Groups, basée sur le site des anciens Textiles d’Ere. Pour rappel, l’entreprise inaugurée en grande pompe en juin 2018, et spécialisée dans la collecte et le recyclage de résidus de broyage de véhicules automobiles, a multiplié les irrégularités.

De nombreux P.-V. ont ainsi été dressés par le département Police et Contrôle du SPW. On reprochait ainsi notamment à l’entreprise l’absence de rapport incendie, des transferts transfrontaliers illicites de déchets vers la France et la remise de déchets à des transporteurs non enregistrés.

Cependant, la plus grosse problématique est à chercher du côté du dépassement de la quantité de déchets autorisés entreposée sur le site de la chaussée de Douai. En effet, si le permis autorisait la présence de 2 500 tonnes de déchets, on en dénombre désormais plus de 35 000…