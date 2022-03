Jeudi matin, à l’entrée de l’église de la Salette, à Tournai, Marian et Bordan s’activent avec le père Ihor à terminer le chargement d’une grosse camionnette du cirque Arlette Gruss. "On est une bonne trentaine d’Ukrainiens dont cinq artistes à travailler pour le cirque Gruss. Le patron se démène avec la Croix-Rouge pour trouver des solutions d’accueil aux réfugiés. Et nous, on part là-bas avec une cargaison de médicaments, de couvertures, de produits divers…" Un café, des embrassades et ils sont partis pour Lviv, à 1700 km, et plus loin encore.

"À Hollain, je vis à la cure, ce n’était plus possible… confie le père Ihor. On a tout rassemblé ici à l’église" Et il en reste. Des vêtements notamment. C’était avant qu’on fasse savoir que ce n’était pas nécessaire, au contraire de tout ce qui se rapporte aux soins. "Ça a fait un bon point de collecte, parce que l’ambassade à Bruxelles est débordée. Restait à trouver un moyen de tout acheminer. Marian s’est proposé."

À voir la quantité de dons, les relais du père Ihor ont fameusement fonctionné. Il y aura au moins un autre aller-retour.

Depuis trois ans, l’église de la rue du Crampon, toujours catholique, est dédiée au rite oriental. L’iconostase témoigne en douceur de ce changement de rite. Le jeudi, se donne l’hymne acathiste (debout) à la mère de Dieu. "C’est un très ancien chant, et je dois dire que le fait d’être dans une église mariale ajoute quelque chose. Des catholiques de rite latin y assistent régulièrement. Le dimanche, c’est la divine liturgie (de rite byzantin). Le choix a été fait de la dire en français. Pour être accessible à l’ensemble des "gréco-catholiques" d’une part, et parce que dans la troisième ou quatrième génération de la diaspora ukrainienne, certains ne parlent plus l’ukrainien, d’autre part…"

Ihor explique que le Tournaisis ne devait pas être un point de chute prioritaire pour les migrants ukrainiens du siècle dernier, mais la vague des années 20, vers Lille pour le textile, comme la seconde, après la guerre 40-45 vers le bassin minier, ont connu des prolongements… Nous avions parlé des origines d’Annie Rak voici quelques jours. Le père Ihor poursuit : "Chez les pères rédemptoristes au quai, il y avait aussi des Ukrainiens".

De la guerre en cours, le père Ihor dit les choses sans ambages. "Je partage difficilement cette distinction entre l’État poutinien et le peuple russe. Quel qu’en soit le prix, on peut toujours s’opposer. Il y a des Russes qui s’opposent certes, mais si peu par rapport à la population totale…" La seule excuse qu’il concède aux Russes, c’est "l’incroyable désinformation dont ils sont abreuvés". Jusqu’à la méconnaissance, pour ne pas dire la négation de l’Histoire. Et de rappeler que "laRus de Kyiv existait avant Moscou", que le culte byzantin existait avant l’orthodoxie…

Quant aux Occidentaux, "qu’ils ne disent pas qu’ils ont été surpris après ce qu’ils ont pu voir en Tchétchénie (deux fois), Moldavie, Georgie, Syrie…"

Brillant musicien, marié, prêtre…

Le père Ihor Nakonechnyy (47 ans) est Ukrainien. Il vit à Hollain, célèbre la divine liturgie dans le rite catholique byzantin à Tournai (La Salette) et à Lille (N-D de la Réconciliation). Il est aussi, dans le rite latin prêtre auxiliaire à Antoing. C’est tout à fait compatible moyennant l’aval de Rome. On parle de "biritualisme". (1) Il fait naturellement partie du groupe interconvictionnel de Tournai.

L’homme est issu d’une famille où l’on a la religion chevillée au corps. Au temps de l’Union soviétique, deux cousins de son père, à la fois moine et infirmier pour l’un, moine et ingénieur pour l’autre, ont passé 5 et 7 ans au goulag pour n’avoir pas abjuré leur foi. "Je me souviens quand j’étais enfant que ma chambre servait de lieu de culte clandestin pour mes parents, les voisins… Ça vous marque…"

C’est pourtant la musique qu’il choisit pour tracer sa route. Premier prix de violon au Conservatoire de Lviv, il intègre l’orchestre national ukrainien. Puis il vient poursuivre sa formation (musique ancienne, alto, musique de chambre) à Mons. Il prête son concours à différents orchestres dont celui de la Monnaie.

Vient le temps des questions existentielles. Il entre au séminaire ukrainien à Rome. Il rencontre Maria, Ukrainienne comme lui, étudiante en sciences politiques. Ils se marient (ils ont deux enfants). Précision: si le fait d’être marié limite au diaconat dans le monde catholique que nous connaissons, dans l’église catholique byzantine, il limite à la prêtrise. Ihor ne pourrait donc pas devenir évêque.

S’il est évidemment connu de la communauté ukrainienne bien au-delà du Tournaisis, il est parfaitement intégré dans le tissu associatif brunehautois où il participe, violon ou alto à la main, aux concerts proposés par la chorale Brunevoix par exemple. Il sera aussi ce vendredi à l’hôtel de ville de Tournai avec son ami Benoît Chantry au piano.

(1) le catholicisme compte vingt-deux branches qui reconnaissent l’autorité du pape François comme successeur de Pierre. La plus importante est celle dite "latine", celle de nos contrées. Parmi les vingt et une autres: l’église catholique de rite byzantin (ukrainienne) conduite par le patriarche Sviatoslav. Note: à l’évêque Guy, de Tournai, correspond l’évêque Hlib à Paris (France, Benelux, Suisse)