Ce mardi 6 juillet, les Tournaisiens sont aux anges. Et pour cause, le restaurant Burger King a ouvert ses portes au complexe cinématographique d'​Imagix, à deux pas de l’Intermarché et du Parc du Jardin de la Reine. Après une balade le long de l'Escaut ou une séance de cinéma, les gourmands auront à leur disponibilité un Burger King afin de savourer un délicieux hamburger.

"Le restaurant sera facilement accessible. Au sein du complexe d’Imagix et tout près de l’Intermarché et du Parc du Jardin de la Reine, il est idéalement situé. Nous nous réjouissons déjà ", précise Kevin Derycke, CEO de Burger Brands Belgium.



Le restaurant au décor royal fera 440m² et comptera une cinquantaine d’employés motivés et chaleureux. Pour ceux qui voudront profiter des beaux jours et du soleil, une terrasse sera également accessible. Et comme l’enseigne sait exactement comment gâter ses fans, elle a également pensé au drive-in et à installer un Play King à l’intérieur. Les Tournaisiens seront donc servis comme des rois ou plutôt des Kings ...

"Toute l’équipe est très impatiente de servir les Tournaisiens ! Nous ne manquerons pas de les accueillir comme des rois. Bornes digitales, plus de 100 combinaisons soft drink et des burgers savoureux : toutes les conditions sont réunies pour partager un moment qu’ils ne seront pas près d’oublier", ajoute Kathleen Lichtert, la franchisée du Burger King de Tournai.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le restaurant Burger King, il a été créé en 1954 à Miami et accueille aujourd’hui 11 millions de clients par jour dans le monde grâce à un concept unique : de la viande de bœuf grillée à la flamme, des ingrédients frais, de délicieux burgers préparés selon les goûts du client, mais surtout un produit légendaire, le Whopper. Burger King se différencie donc des autres chaînes de restauration rapide par la spécificité de sa préparation.

"Chez Burger King, nos burgers sont préparés seulement après que le client a passé commande et les légumes coupés au fur et à mesure de la journée au restaurant. Sans oublier le steak haché typiquement grillé à la flamme de notre iconique WHOPPER®. Tout cela pour garantir l’ultime qualité et des saveurs incomparables", conclut Kevin Derycke.