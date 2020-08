Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, a décidé d’autoriser la tenue de la foire de septembre. Il s'en explique.

"J’ai rencontré ce vendredi Monsieur Mastrovalerio, Président wallon de l’union des industriels forains belges, accompagné d’une délégation de forains, en présence de la police et des services communaux. Un groupe de travail Covid-19 Technical Support initié par les industriels du secteur forain a été constitué pour approfondir et analyser des questions spécifiques liées à la tenue d’une fête foraine et à l’adaptation de ses attractions et stands en période de Covid-19. Un rapport d’étude a été établi en collaboration avec les quatre unions professionnelles du royaume mais aussi l’union européenne du secteur, l’ESU. Sur base de ce rapport et après un échange très constructif, j’ai autorisé la tenue de la foire qui se déroulera du 5 au 27 septembre. Des mesures sanitaires strictes seront d’application. Le site sera totalement fermé et accueillera 400 personnes au maximum. Le port du masque sera obligatoire sur toutes les attractions pour les personnes de plus de 12 ans. La mise à disposition de gel désinfectant sera proposée à chaque attraction/stand. Tous les exploitants et leur personnel seront protégés. Tout exploitant ou employé présentant des symptômes liés au Covid-19 sera écarté du champ de foire. Chaque exploitant gérera le flux d’entrées de son attraction. Des rappels sonores réguliers se feront sur chaque attraction. Chaque structure comme barrière, siège ou comptoir fera l’objet d’une désinfection régulière."