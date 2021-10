Un appartement au deuxième étage d’un immeuble situé à la rue Dorez, juste entre le restaurant le Lacet bleu et le café l’Embuscade, a pris feu ce dimanche soir. Les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 19h30 et ont déployé deux autopompes, une auto-échelle et un camion citerne. “L’incendie provenait de la cuisine et était cantonné au niveau de la cuisinière", a déclaré le lieutenant Patrice Ratte. "Nous avons rapidement maîtrisé les flammes, ainsi les bâtiments voisins ont pu être épargnés.”

Les occupants du bâtiment ont pu quitter les lieux aisément. Cependant, la résidente de l’appartement en question a été évacuée en ambulance pour un contrôle, “elle a peut-être inhalé de la fumée”, a précisé le lieutenant.

Les fumées étant encore présentes dans le bâtiment, tous les habitants de l’immeuble devront être relogés cette nuit, au moins.