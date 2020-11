Tournai: cinq individus interpellés en flagrant délit de vente de stups Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La zone de police du Tournaisis a mené dernièrement une opération dans le quartier de la rue Paul Pastur. © REPORTERS

La lutte contre les stupéfiants est une priorité du plan zonal de sécurité 2020-2025 de la zone de police du Tournaisis. Cette dernière a encore pu le prouver ce lundi 23 novembre.



En effet, le service d'Enquête et de Recherches de la zone de police, renforcé par ceux de sécurisation et d'intervention, a mené une opération dans le quartier de la rue Paul Pastur.



"Cinq individus ont été interpellés en flagrant délit de vente de produits stupéfiants, expliquent les forces de l'ordre. Deux mineurs, âgés de 15 et 16 ans, originaires du nord de la France, ont été présentés devant le juge de la Jeunesse qui les a placés dans une Institution Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ)."



L'opération a permis de saisir 14,86 grammes d'héroïne, un peu plus de 550 euros et trois téléphones portables.