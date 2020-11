Comme cela est inscrit dans sa déclaration de politique communale 2018-2024, la Ville de Tournai s'est lancée dans une stratégie zéro déchet. L'ambition est ainsi de mener une politique de prévention des déchets sur le territoire tournaisien, tant pour les particuliers que pour l'administration, les écoles, les commerces et les entreprises.Un plan d'actions est d'ailleurs en cours d'élaboration et devrait être remis pour le mois de mars prochain à la Région wallonne. Pour mener ce projet, un partenariat a par ailleurs été engagé par la Ville de Tournai et l'intercommunale Ipalle pour une durée de deux ans., précise l'échevine en charge de l'Environnement, Caroline Mitri.Dans la stratégie zéro déchet de la cité des Cinq Clochers, on retrouve plusieurs axes de travail. Parmi ces derniers, les familles zéro déchet, un défi qui a vu le jour il y a quelques années du côté de Roubaix., détaille Caroline Mitri à l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site de la Ville où une page dédiée à l'action reprend les informations pratiques du défi.Concrètement, ces familles pourront prendre part à des ateliers pratiques, des conférences, des conseils et astuces, des visites et rencontres de diverses associations et commerces agissant en faveur du zéro déchet. Ainsi, de la création de ses propres produits cosmétiques et de nettoyage aux méthodes de conservation de ses aliments en passant par les achats en vrac et le compostage, les activités seront riches et variées.Au terme de l'expérience, un bilan sera effectué avec les participants.Voilà de quoi se motiver pour une belle résolution en 2021 !