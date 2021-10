On entend de plus en plus souvent parler de "revenge porn" (le fait de publier du contenu sexuellement explicite sur internet sans le consentement de la personne apparaissant sur ce contenu), de cyber contrôle dans le couple, de harcèlement et d'insultes sur Facebook, etc.Ce sont les femmes qui sont en très grande majorité victimes de ces faits qui peuvent être très graves ! Et avec l'augmentation de l'utilisation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, on constate que le nombre de femmes qui subissent des violences et du harcèlement sexistes sur internet ne cesse d'augmenter. Selon une étude de l’ONU paru en 2015, 73% de femmes ont déclaré avoir été victimes de violences en ligne.

Cette nouvelle forme de violence morale, qui peut découler sur une violence physique, doit nous interroger et nous faire réagir avec vigueur. Et le rôle du PAC, Présence et Actions Culturelles, est de conscientiser un maximum de citoyens face à ce fléau.

Pour cette raison, la Ville de Tournai organise une visioconférence – débat sur le thème du harcèlement et des violences sexistes sur les réseaux sociaux en présence de 3 invitées : Gwenaëlle Grovonius (députée régionale et communautaire PS), Margot Foubert et Elena Diouf, chargées de missions à la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS.



La conférence est ouverte à toutes et tous et aura lieu le mardi 26 octobre à 18h00 via la plateforme Zoom. Pour s’y inscrire, il faut envoyer un mail à joseph.godet@gmail.com. Le lien Zoom sera envoyé par retour de mail.