La ceinture alimentaire du Tournaisis souhaite développer une filière de légumes bios et une légumerie dans la région. Actuellement, 50 à 80 % des légumes utilisés dans la restauration collective sont surgelés et proviennent de l'agriculture industrielle. Cela peut s'expliquer par le manque de main d'oeuvre et d'infrastructures en interne. Face à ce constat, la ceinture alimentaire du Tournaisis a souhaité lancer ce projet unique et innovant. Ce dernier permettra de favoriser le développement d'une agriculture plus durable dans la région, de permettre aux producteurs d'obtenir une rémunération juste pour leurs productions et pour permettre à tous d'avoir accès à alimentation saine, nutritive et de qualité.

Une réunion prochainement organisée

"C'est un projet collectif qui va faire du bien à notre région. Un projet concret qui va mettre du bon, bio et local, dans les assiettes de tous les enfants qui mangent à la cantine. Car une alimentation bonne pour la santé et bonne pour l'environnement doit être accessible à tous, et surtout aux plus précaires. Et parce qu'il faut bien des idéalistes dans ce monde, pourquoi pas aussi, à l'avenir, pour tous les résidents de maison de repos, tous les bébés des crèches, tous les patients hospitalisés", s'explique la ceinture alimentaire du tournaisis.

Pour mettre en place ce projet, un travail se fera avec des producteurs de la région avant de passer à une phase-test dès 2022. Pour être informé et prendre part à ce projet, une réunion sera prochainement organisée à la Faculté d’architecture - Rue du Glategnies, 6 - Tournai. Pour s'inscrire, il suffit de compléter le formulaire: https://forms.gle/ym2PWDvaFfN5nXw48