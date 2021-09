Samedi, peu après 4 heures du matin, une agression a eu lieu Avenue de Gaulle à Tournai. Les suspects circulaient à bord d'un véhicule et se sont arrêtés à hauteur d'un cycliste qui circulait sur la piste cyclable. L'un des suspects s'est adressé au cycliste en lui disant : "Toi, on va t'embarquer dans le coffre". Le cycliste a répondu : "Quoi, tu vas m'embarquer ? " La réponse n’a pas plu aux suspects qui ont décidé de descendre du véhicule et ces derniers s'en sont pris au cycliste en le rouant de coups à la tête avec leurs pieds et leurs poings. Une fois la victime au sol, l'un des suspects a emporté sa casquette. Les auteurs ont pris la fuite en direction de la France.