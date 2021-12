Vu les circonstances sanitaires, les conditions d’accès à la Grand-Place de Tournai seront particulières à l’occasion du marché de Noël et surtout de Viva For Life. Les contrôles diffèreront en fonction de la date de votre visite.

Du 10 au 16 décembre : le Covid Safe Ticket (avec carte d’identité) sera seulement demandé pour avoir accès au marché de Noël. Le nombre de personnes présentes sur le site sera volontairement limité afin de préserver la santé de tous. Un comptage sera effectué par les contrôleurs. L’entrée et la sortie du marché de Noël s’effectueront côté Beffroi.

Du 17 au 23 décembre, durant Viva For Life, le Covid Safe Ticket (avec carte d’identité) et le port du masque à partir de 6 ans seront obligatoires pour accéder au site de Viva for Life, mais aussi au marché de Noël : de 15h à 23h en semaine, de 12h à 23h le week-end des 18 et 19 décembre. En dehors de ces heures, le Covid Safe Ticket ne sera pas d’application.

Trois points d’accès et de sortie sont prévus : rue des Orfèvres, rue des Maux, Beffroi.

Quelques exceptions

Cas particuliers exonérés du contrôle Covid Safe Ticket du 17 au 23 décembre : un justificatif sera demandé pour :l'accès à une pharmacie (l'ordonnance sera demandée), les habitants de la Grand-Place (une preuve du domicile sera sollicitée), les personnes travaillant dans un commerce de la Grand-Place (le contrat de travail sera demandé), les invités des riverains (un justificatif valable). Ces contrôles seront effectués par la police.