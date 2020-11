Tournai: de l'énergie verte pour les clubs sportifs Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © CARDON

Laurent Agache, conseiller communal et député wallon Écolo, propose de créer un cadre juridique commune, clubs sportifs et loueurs de panneaux photovoltaïques pour encadrer les installations.



Malgré la pandémie actuelle, certaines priorités demeurent. Comme l’explique Laurent Agache, conseiller communal et député wallon Écolo, la lutte contre le changement climatique en fait partie. D’autant plus que d’ici 2030, la déclaration de politique régionale se fixe comme objectif une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.



"Cet ambitieux objectif exige une mobilisation de toutes et tous", souligne Laurent Agache qui explique que les clubs sportifs de l’entité peuvent également agir en produisant de l’électricité verte pour alimenter leurs installations techniques.



" D’ailleurs, certains d’entre eux ont déjà été approchés par des firmes leur proposant d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toits de leurs installations. Ces firmes financent l’installation des panneaux et équipements techniques puis les louent aux clubs qui peuvent ensuite profiter d’une énergie verte. Par la même occasion, ces clubs réaliseraient une importante économie sur leurs factures énergétiques." Une donnée importante en cette période où les clubs sont privés de rentrées financières suite à la crise sanitaire.