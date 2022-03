Au Centre Régional Psychiatrique (CRP) Les Marronniers, de nouveaux bâtiments seront prochainement construits au sein de l’Hôpital Psychiatrique Sécurisé (HPS). Le futur HPS sera mieux adapté aux besoins thérapeutiques. La stratégie médicale est d’intensifier les soins et d’appliquer un programme thérapeutique individualisé pour chaque patient. Pour atteindre ces objectifs, le CRP Les Marronniers se lancera bientôt dans un chantier de plusieurs années destiné à construire de nouveaux bâtiments. La capacité d’accueil du futur HPS restera identique. En revanche, le nombre de patients pris en charge dans chaque unité sera réduit. Les nouveaux bâtiments du futur HPS abriteront sept unités de 30 lits chacune et trois unités intensifiées de 20 lits.

Pour rappel, les missions de de l’Hôpital Psychiatrique Sécurisé est de protéger la société et apporter des soins requis aux personnes internées en vue de leur réinsertion au travers d’un trajet de soins adapté et donc individualisé : l’objectif de l‘Hôpital Psychiatrique Sécurisé est double. Il s’appuie sur une expertise reconnue dans le domaine de la psychiatrie médicolégale, notamment dans le cadre des soins psychiatriques apportés aux personnes issues des annexes psychiatriques des prisons.

Aujourd’hui, certaines unités comptent jusque 60 patients. "Grâce à la construction de nouveaux bâtiments, les patients seront moins nombreux dans chaque unité. La prise en charge pourra de cette manière être optimisée", indique Benjamin Delaunoit, Directeur médical. "L’intensification des soins nécessite aussi davantage de personnel aux côtés de chaque patient. Des soignants seront donc recrutés", précise Vincent Hecq, Directeur général ad interim. Certaines unités sont d’ores et déjà en cours de réorganisation. L’analyse des profils des patients a également démarré afin de les réorienter, quand cela est nécessaire, vers des unités de soins plus appropriées

Une infrastructure adaptée aux besoins

Le futur HPS se composera de bâtiments réhabilités et de nouveaux bâtiments. Certains bâtiments très anciens construits sur un modèle carcéral seront eux démolis. Le projet prévoit en effet la construction de bâtiments destinés à l’accueil de l’HPS, dix unités de soins, des bureaux et des salles d’activités thérapeutiques. Le projet architectural soutient la vision thérapeutique des équipes soignantes : créer des conditions permettant aux patients d’être accueillis dans un lieu calme et reposant, tout en permettant à chacun d’être directement en lien avec son réseau social, condition indispensable pour une réinsertion réussie. Le patient est toujours acteur de son projet et l’accent est mis sur la réhabilitation et l’acquisition de compétences, ainsi que sur la qualité de vie.

Le projet architectural a été développé sur un modèle participatif et les groupes de travail ont contribué à imaginer une infrastructure adaptée aux besoins : l’espace du patient est optimisé en rassemblant les espaces de vie et les espaces d’activités. Des lieux variés où l’on peut être seul ou à plusieurs ont ainsi été imaginés. Ce projet est financé dans le cadre du premier plan de construction portant sur les infrastructures hospitalières de la Région Wallonne.