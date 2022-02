L'année 2022 sera sans aucun doute celle du centre commercial Les Bastions. Déjà connu pour accueillir de nombreuses enseignes diversifiées, le shopping enchaîne les ouvertures de boutiques ces dernières semaines.", indique Grégory Boucart, manager du centre commercial Les Bastions.

Inexistante jusqu'à aujourd'hui, une boulangerie vient de s'installer à l'entrée du centre commercial. Déjà implantée dans la région de Mons ou encore de Charleroi, la boulangerie Louise offre des produits variés. De pains traditionnels à spéciaux ou en passant encore par les viennoiseries, il y en a pour tous les goûts.

"Actuellement, le taux d'occupation au sein du shopping est de 100 %", précise Grégory Boucart. "Sur base de notre enquête clients, nous avions reçu énormément de demandes pour qu'une boulangerie s'installe, chose faite aujourd'hui".

Depuis le 19 février, c'est également le Black & White Burger qui a ouvert ses portes aux plus gourmands. Avec une large gamme de burgers gourmets et originaux composés de produits frais et de qualité, l'établissement reçoit ses clients dans un cadre chaleureux et authentique.



Dans un tout autre domaine, le commerce au nom dynamique PAMPA, s'est installé sur le parking du côté de l'entrée du Delhaize. Cette boutique propose un large choix de bouquets de fleurs, de confections pour un grand nombre d'événements ainsi que des idées cadeau et des décorations. Par ailleurs, PAMPA collabore avec des producteurs locaux et utilise des emballages éco-responsables.

Le centre commercial les Bastions n'a pas encore fini de nous surprendre. Dès le 2 mars, les amateurs de donuts seront sûrement multiples à se présenter devant la boutique Dunkin' Donuts où les clients retrouveront ces pâtisseries tendances, garnies ou fourrées.