A partir de ce 25 avril, les étudiants des différentes sections de l'Académie des Beaux-Arts investissent trois cellules commerciales du Piétonnier afin de présenter leurs œuvres. Vous pourrez ainsi découvrir les œuvres des sections dessin, communication visuelle et graphique, architecture d'intérieur, arts numériques, bande dessinée, design textile, illustration, peinture, publicité et tout un panel de créations étonnantes, dynamiques et très diversifiées. Depuis 2017, l'asbl Tournai centre-ville a mis en place des conventions avec les propriétaires de cellules commerciales qui permettent à l'asbl Tournai centre-ville de décorer les vitrines des cellules vides afin de les rendre plus attractives. Cette collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts débouche sur une mise en lumière de ces vitrines et un travail de qualité.

L’asbl Tournai centre-ville, en collaboration avec l’Académie des Beaux- Arts, organise une exposition afin de décorer les vitrines de plusieurs cellules commerciales vides du centre piétonnier de Tournai. Cette action s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du centre-ville et du centre piétonnier. Elle s’ajoute ainsi aux autres démarches telles que les animations musicales «Entrée des Artistes », l’action Design in Town menée par la Maison du Design et la collaboration d’Ideta avec l’installation de mobilier urbain et l’ouverture de pop-up-store.