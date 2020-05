Tournai: découvrez le palmarès des 25e Olympiades d'orthographe © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Le 15 février dernier, ils étaient une nouvelle fois très nombreux à participer aux Olympiades d'orthographe de la cité des Cinq Clochers, 25e édition. Malheureusement, la crise sanitaire qui s'est développée par la suite a empêché la traditionnelle cérémonie de remise des prix de se tenir.



"Ceci n'empêche pas de féliciter à nouveau toutes celles et ceux qui se sont mesurés aux redoutables pièges tendus par l'équipe organisatrice, sous la direction de l'échevin Jean-François Letulle. Les textes choisis avaient tous un rapport au respect de l'environnement", détaille-t-on du côté de la Ville.



Dans le concours des écoles primaires, trois enfants se sont partagés la plus haute marche du podium, à savoir Oriane Leroy, Pol Mirgaux et Margaux Picavet.



Chez les juniors, issus des institutions secondaires, Émile Lourdel s'est distingué en faisant le moins d'erreurs, devant Zoé Van De Walle et Augustin Abdelhac.



Les adultes étaient quant à eux classés en deux catégories : amateurs et professionnels. Dominique Menu a devancé Michel Lepoutre et William Wildeman chez les amateurs. Thérèse Dumortier se classe première chez les professionnels, suivie par Roland Gerin et Claudine Descans.



"La Ville tient à remercier tous les opérateurs sans qui cette 25e édition des Olympiades n'aurait pas été possible: les écoles primaires et secondaires, les adultes participants, les sponsors divers, les bénévoles organisateurs et correcteurs ainsi que les services communaux impliqués."