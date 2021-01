Tournai: dépendant aux jeux d'argent, il vole la carte bancaire de sa voisine Tournai-Ath-Mouscron M.P. Un homme a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tournai après avoir dérobé la carte bancaire de sa voisine © BELGA

Les voisins sont généralement des personnes de confiance, toujours présents pour nous rendre service. En tout cas, c'est ce que l'on espère tous. Malheureusement, la voisine de Paul (prénom d'emprunt) ne voit désormais plus les choses du même œil. Dernièrement, l'homme en question s'est présenté à la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour éclaircir les faits qui lui sont reprochés.



Sa voisine lui demandait occasionnellement de faire quelques courses pour elle et lui confiait donc, avec confiance, sa carte bancaire. Cependant, en décembre 2016, Paul a dérapé. Ce dernier a dérobé la carte de sa voisine et a procédé à un retrait de 800 euros, soit ce qui représente 2/3 de la pension de la victime. Grâce aux images de surveillance de la banque, Paul a pu être interpellé. " J'avais le vice du jeu, j'ai déjà subi plusieurs traitements avant ces faits", affirme Paul, conscient de son acte à la barre du tribunal. Une médiation pénale avait déjà été instaurée afin que le prévenu rembourse 800 euros de dommage matériel ainsi que 200 euros de dommage moral.



Cité à comparaître devant le tribunal, le prévenu s'est dépêché de rembourser une partie de la somme due. Devant le juge, Paul a expliqué avoir bien l'intention de s'acquitter de ce qu'il reste à a payer. Le représentant du ministère public a requis une peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'une thérapie auprès d'un psychologue. "Je suis conscient de mon problème et je souhaite travailler pour contrer mon addiction", confie pour finir le prévenu. Le jugement sera prononcé le 4 février.