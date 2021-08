Ainsi, le CPAS de la Cité des Cinq Clochers proposera dès la rentrée, différentes aides sociales générales. En matière de logement, les ménages ayant subi une perte de revenu et se trouvent en difficulté pour payer leur loyer ou le remboursement de leur emprunt hypothécaire peuvent faire appel au CPAS. Ce dernier intervient également au niveau psychosocial en luttant contre les souffrances psychologiques résultant de l'isolement social. Le CPAS est aussi capable de prendre en charge les besoins de premières nécessités tels que l'aide à la mobilité ou encore l'aide alimentaire. Par exemple, le CPAS peut assumer 100% de l'abonnement de bus des parents qui accompagnent les enfants à l'école ou encore prendre en charge 100% des repas à domicile pour les personnes âgées. A l'occasion de la rentrée scolaire, une prime peut être octroyée pour les ménages en difficulté avec une attention particulière pour les familles monoparentales. Le CPAS peut également aider les citoyens en matière d'énergie en intervenant pour l'eau, le gaz ou encore l'électricité.

A l'aide de ces subsides, le CPAS de Tournai a voulu s'attarder sur les jeunes et étudiants de 18 à 25 ans. C'est pourquoi, des aides seront accordées pour la prise en charge des loyers kot pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Le CPAS interviendra encore pour des aides financières, psychologiques, financières ou encore en matière d'énergie et de santé.

Toutes ces aides ont un caractère conjoncturel, exceptionnel et temporaire. En effet, celles-ci seront accessibles du 1er septembre au 31 décembre. Pour des informations supplémentaires, il est indispensable de contacter le call center covid-19 au 069/88.44.45.