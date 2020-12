La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a incontestablement accru la charge de travail ainsi que la charge émotionnelle des travailleurs des structures d’hébergement telles que les maisons de repos (MR), maisons de repos et de soins (MRS) et des institutions accueillant des personnes handicapées.



"À Tournai, le Centre Public d'Action Sociale est un acteur important en cette matière, souligne sa présidente, Laetitia Liénard. Il gère trois MR/MRS avec Le Moulin à Cailloux, À l'ombre du Temps et Benjamin Grugeon qui hébergent 347 personnes âgées. En outre, le home Valère Delcroix accompagne 42 personnes porteuses de déficience mentale."



Pour apporter un renfort aux équipes qui accompagnent les résidents de ces différentes institutions, le CPAS a répondu à l'appel à projet du Gouvernement wallon relatif à l'engagement exceptionnel, par les CPAS wallons, de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2021.



Et, bonne nouvelle, la ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Égalité des chances et des Droits des femmes, Christie Morreale, a annoncé au CPAS tournaisien qu'il a été retenu afin d'engager des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale.



"Ceux-ci seront recrutés dans le cadre d’un contrat de travail lié aux dispositions de l’article 60 §7 visant à procurer un emploi à une personne qui s’est ou qui est éloignée du marché du travail et ce, pour objectif de la réintégrer dans le régime de sécurité sociale et de la réinsérer dans le processus du travail."



Le CPAS explique évidemment se réjouir de cette nouvelle qui permettra d'associer un soutien au personnel des services d'hébergement qu'il gère et qui, depuis plusieurs mois, lutte contre le Covid-19 et de soutenir des personnes éloignées de l'emploi en les accompagnant vers la réintégration sur le marché du travail.



"Il s'agit d'un projet gagnant-gagnant", conclut Laetitia Liénard.