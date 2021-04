Tournai: des bougies rechargeables pour une ambiance chaleureuse Tournai-Ath-Mouscron M.P. © M.P.

Passionnée de peinture, Delphine confectionne des bougies uniques et rechargeables au sein de son atelier. Faites avec amour et précision, ces bougies apporteront de la chaleur dans notre intérieur.



Peintre décorateur de formation depuis trente ans, Delphine Ricour, originaire de Tournai, a déjà travaillé pour de nombreux hôtels et restaurants. Cette dernière a profité du confinement pour se consacrer à sa passion qui est la peinture. Au fil du temps, elle a commencé à créer des bougies rechargeables et a donc lancé By Delph qui donne la possibilité aux amateurs de bougies, de se procurer la perle rare.



"Avec mon métier, je fais de base beaucoup de chantiers. Cependant, l'année dernière avec le premier confinement, je me suis retrouvée dans mon atelier, car on ne pouvait plus se rendre sur les chantiers. Je me suis donc mise à peindre et à créer des bougies rechargeables. J'ai toujours aimé la peinture, cela me nourrit tous les jours. Quand je peins, j'ai l'impression de méditer, c'est reposant. Je suis en quelque sorte, dans un autre monde", déclare Delphine.