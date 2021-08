L’échevinat des travaux de Tournai a souhaité faire le point sur les chantiers dans les villages. En raison des précipitations, il y a par exemple eu des reports d’enduisage dans plusieurs villages (Kain, Ere, Béclers).

Laurence Barbaix, échevine, évoque aussi le début des travaux de la chaussée de Lille avec sens unique vers la France. "Sur ma demande, le vieux chemin de Bouvignes à partir de l'arrière de la rue Victor Crombez sera mis en sens unique vers Tournai, ce qui je l'espère permettra de circuler à vélo sans être coincé par deux véhicules qui se croisent. Attention, le chemin étant en mauvaise état, soyez vigilants. Une réfection est probable via une subvention Wallonie Cyclable."

Toujours dans ce coin, ORES procédera à des changements de câbles sur les communes d'Esplechin et de Marquain. "Des travaux qui débutent normalement le 11 avec une première phase à Marquain où les chemins de la Pannerie, des Vaches et de la Bataille de Bouvines seront fermés jusqu'aux alentours du 19 septembre, souligne l’échevine. D'autres phases toucheront à partir du 23 août la route de Lamain, la rue Longue et la rue Trenchon et à partir du 30 août le chemin des Vallées."

Enfin, dans le zoning Tournai Ouest, les travaux reprennent rue Terre à Briques et du Serpolet, avec les feux et déviations que les travailleurs du zoning connaissent bien depuis quelques mois.