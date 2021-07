Effectivement, cette écobox qui s'achète 500 euros en France était revendue 1000 euros par le prévenu. Selon le représentant du ministère public, Fred est un véritable escroc. L'écobox ne semblait pas fonctionner comme il se doit. Un couple, victime de cette arnaque, a constaté un an après que l'écobox avait aucun effet sur leur consommation. Bien au contraire, leurs factures ne faisaient qu'augmenter. Au total, la société de Fred a empoché plus de 118 000 euros alors que cette boîte magique n'avait aucun intérêt pour les propriétaires. Représenté par son avocat, ce dernier sollicité un suris. Pour le représentant du ministère public, les faits sont établis et il requiert donc une peine de 18 mois d'emprisonnement. Le jugement sera prononcé le 6 septembre.

Après avoir effectué des études dans l'informatique, Fred (prénom d'emprunt) et revenu dans la région de Tournai en créant sa propre société en 2010. Quelques années plus tard, il va prendre connaissance d'une écobox dont le but est de diminuer la consommation d'électricité. De nombreuses personnes ont cru faire l'affaire du siècle en ne s'imaginant pas qu'il s'agissait tout simplement d'une arnaque.