La Ville de Tournai, avec la collaboration du Guichet Energie du SPW, organise sa dernière conférence de l’année sur le thème « Diminuer ma consommation électrique et choisir un fournisseur » le mercredi 15 décembre à 18h.

Face à l’importante augmentation des tarifs, quels sont les bons choix, les bons gestes et les bonnes habitudes au quotidien pour réduire sa consommation électrique et préserver l'environnement ? Pourquoi comparer et comment changer de fournisseur et de contrat ?

La population aura l’occasion de poser ses questions afin de comparer chaque situation au niveau financier et consommation. Elles peuvent être envoyées au préalable à energie@tournai.be afin d’y répondre le plus précisément possible lors de la conférence.

La conférence se fera en présentiel (max 15 personnes sur place, Guichet Énergie rue de la Wallonie 19) ET par visioconférence. Inscription obligatoire sur https://www.tournai.be/conferences-energie