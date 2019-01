Alors que deux points à l'ordre du jour du conseil communal de Tournai concernaient la quatrième et dernière phase de la modernisation de la traversée de Tournai par l'Escaut, les discussions n'ont quasiment été axées que sur le Pont des Trous.





"Personne à Tournai, dans ce conseil communal ou dans le conseil communal précédent n'a un jour souhaité le réaménagement du pont. Cependant, des faits extérieurs en ont décidé autrement. Je suis bien conscient que cette décision est à la fois difficile et lourde de conséquences mais elle doit être prise aujourd'hui dans l'intérêt collectif."





Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, savait que les points à l'ordre du jour du conseil communal de Tournai et relatif à la modification de voirie et le plan d'alignement des quais des Vicinaux, des Salines et Dona Casterman allaient faire débat. Effectivement, les discussions auront duré plus de 1h30. C'est finalement plus sur le chantier du Pont des Trous que les différents conseillers de l'opposition se sont penchés.





Ces derniers souhaitaient que la Ville se positionne contre ces travaux afin de donner un peu plus de temps au Pont des Trous pour lui trouver un autre visage que celui sélectionné actuellement. Mais pour le bourgmestre, il était hors de question de perdre du temps afin de ne pas perdre les financements européens. La fin du chantier est ainsi fixée en décembre 2020.





De plus, comme l'a une nouvelle fois répété Paul-Olivier Delannois, la ville de Tournai n'a plus la main dans ce dossier. "La Ville ne peut plus rien changer dans ce dossier. C'est la Région wallonne qui en a le contrôle."