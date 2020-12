Ces fêtes de fin d'année s'annoncent forcément différentes en cette période de pandémie. Plus que jamais, il sera important de faire preuve de vigilance à l'égard des plus fragiles et d'éviter les contacts rapprochés. Ne plus prendre à bras nos proches, ceux que l'on aime, est très difficile, surtout en cette période de fête. Les aînés en maison de repos souffrent beaucoup de cette situation.Face à cette situation, Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, invite tous les enfants à faire un ou plusieurs dessins qui seront distribués aux résidents des maisons de retraite de Tournai., assure le mayeur.Ce dernier demande aux enfants de se munir de crayons, de dessiner, de colorier, de peindre, bref, de s'amuser.