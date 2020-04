Tournai: des garderies seront organisées dans les écoles de l'entité durant les vacances de Pâques © DUPUIS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Les écoles où pourront être accueillis les enfants sont les mêmes que celles qui étaient actives durant la semaine qui vient de se terminer.

Suite à la dernière décision du conseil nationale de sécurité, des garderies seront organisées dans les écoles communales de l'entité durant les vacances de Pâques.



Pour pouvoir être admis à ces garderies, les enfants doivent avoir des parents qui ont une activité professionnelle dans les secteurs vitaux et services essentiels, se trouver dans une situation sociale spécifique dans le cadre des politiques de l'aide à la jeunesse ou encore avoir des parents qui n'ont d'autre choix que de confier leur garde aux grands-parents qui sont un public fragile.



Les écoles ouvertes seront les mêmes que celles actives la semaine dernière, à savoir : Barry, Béclers, Froidmont, Gaurain, Marquain, Vaulx, Vezon et Warchin.



Les écoles Apicoliers 1 et 2 sont réunies à l'école Les Apicoliers 2;

Les écoles de Blandain et de Templeuve sont réunies à l'école de Templeuve;

Les écoles du Château, Arthur Haulot et Paris sont réunies à l'école Paris;

Les écoles Jean Noté, de la Justice et Pré vert sont réunies à l'école de la Justice;

Les écoles Beau Séjour, Petit Colisée et Val d'Orcq sont réunies à l'école du Beau Séjour.