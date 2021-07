Plusieurs jeunes de la région de Charleroi, âgés entre 18 et 22 ans, se retrouvent donc au sein de la caserne Ruquoy du 13 au 15 juillet. Ces derniers, sans emploi et sans formation, ont été aidés par les éducateurs de rue. Une main tendue qui leur a donné la chance de vivre une grande expérience au cœur de la culture militaire. Durant ce stage découverte, les jeunes dorment sous tente, ont un entraînement physique et apprennent les fonctions plus techniques. Pendant quelques jours, ils se mettent donc dans la peau d'un véritable militaire, au service de son pays. "Plus de 320 000 jeunes en Belgique, dont 90 000 se trouvent en Wallonie ne possèdent pas d'emploi ou pas de formation. L'objectif est donc de rassembler tous les protagonistes et les partenaires afin de trouver un emploi et une carrière à ces jeunes. Les sortir du chômage et leur donner un cadre, des perspectives d'avenir. C'est également l'occasion pour eux de découvrir la palette de métiers différents au sein de la Défense", déclare Ludivine Dedonder. Ce projet pilote, donne la possibilité à des jeunes vulnérables de trouver leur voie, d'entamer une carrière militaire ou de réserviste. C'est notamment le cas de Luca, qui vit un véritable rêve depuis son arrivée à la caserne. "Depuis tout petit, je rêve de travailler à la Défense. J'ai récemment arrêté mes études car je souhaitais trouver ma voie. Cette opportunité est tombée un peu par hasard. Grâce à ce stage de découverte, je veux acquérir de l'expérience, avoir de nouvelles compétences. D'ailleurs, je pense poursuivre cette carrière-là mais plus précisément dans le domaine de la mécanique", conclut le jeune homme.

Ce mercredi matin, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder a rencontré des jeunes en stage au sein de la caserne Ruquoy à Tournai et a présenté le projet NEET (Not in Education Employment or Training). Ce dernier est une campagne d'information et de recrutement afin de créer des opportunités pour les jeunes vulnérables. Ainsi durant une certaine période, plusieurs jeunes sont invités à apprendre les normes et les valeurs de la Défense, d'avoir un ascenseur social et ont même l'opportunité d'avoir une carrière.