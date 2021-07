Ce vendredi matin, le bourgmestre de Tournai Paul-Oliver Delannois est allé à la rencontre des étudiants engagés au service travaux de la Ville devant le jardin de la reine.

La mission des étudiants est de restaurer (nettoyage et peinture) les stèles et les bancs publics en centre-ville et dans les villages durant les mois de juillet et août. Deux étudiants sont engagés pour ce mois de juillet et deux autres le seront pour le mois d’août. Cette mission de restauration permet par ailleurs de pouvoir faire un référencement des bancs et des stèles pour pouvoir à l’avenir les restaurer de manière plus efficace.

"Je trouve ce travail très important car il permet de remettre en valeur le mobilier urbain et certains monuments qui nous entourent et qui embellissent notre cadre de vie", conclut Paul-Olivier Delannois.