Tournai-Ath-Mouscron Tournai: des modérateurs de vitesse seront installés dans neuf rues M. Del.

Des aménagements seront prévus dans neuf rues de l'entité tournaisienne afin de limiter la vitesse.



À Tournai comme ailleurs, la vitesse excessive des véhicules constitue une cause majeure d'insécurité et augmente le risque d'accident sur nos routes.



Ainsi, afin de remédier à cette problématique et pour répondre favorablement aux doléances des riverains, la ville de Tournai a, depuis quelques années, entamé un programme d'installation de modérateurs de vitesse sur ses voiries.



"Le programme 2020 commencera dès le 2 mars sur Tournai mais aussi dans nos villages", annonce l'échevine des Travaux, Laurence Barbaix. Cette dernière précise encore que c'est l'entreprise Hubaut qui se chargera des aménagements. "Étant donné que les chantiers se succéderont, les riverains seront avertis au fur et à mesure de l'avancée des travaux."



Neuf rues seront ainsi concernées. À savoir: la chaussée Romaine à Tournai, les rues des Carrières à Tournai et du Château d'Ere à Ere, la rue Joseph Gorin à Kain, la rue Albert 1er à Vezon, la rue Léon Herbo à Templeuve, les rues René Desclée et Jean-Baptiste Glorieux à Warchin et, enfin, l'avenue Hélène Dutrieu à Tournai.



La Division Voirie-Mobilité se tient à la disposition des riverains pour toute question via l'adresse info-travaux@tournai.be.