La onzième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut division de Tournai, a prononcé des peines allant d'une à sept années de prison contre quatre hommes et deux femmes impliqués dans une prise d'otage et une séquestration qui ont eu lieu en février 2018. Une jeune femme a été acquittée.



Persuadé que la victime lui avait volé une somme de 13 000€, Julien (prénom d'emprunt), un père de famille, a tendu un piège à la victime en demandant à ses enfants de l'attirer sur un parking isolé.



Aidé de deux autres personnes, il a embarqué sa victime dans sa voiture et l'a séquestrée durant une nuit dans une maison située à Lecelles, au nord de la France. La victime a été libérée le lendemain, contre une rançon. Son frère, censé livrer l'argent, avait avisé la police qui a interpellé les prévenus devant la gare de Tournai.



Julien a été condamné à une peine de sept ans de prison, son fils a écopé de quatre ans avec sursis et sa fille a été acquittée au bénéfice du doute, le tribunal n'excluant pas qu'elle ignorait les projets criminels de son père. L'ex-petit-ami de cette dernière, arrêté lors du rendez-vous devant la gare, a également été condamné à quatre ans de prison avec sursis.



Les deux personnes qui ont aidé le père de famille à embarquer la victime dans sa voiture ont chacune été condamnées à des peines de six ans de prison. Ne s'étant pas présentées à leur procès, elles font, tout comme Julien, l'objet d'une arrestation immédiate.



L'ex-épouse de Julien, contactée par sa fille avant les faits, a quant à elle écopé d'un an avec sursis pour non-assistance à personne en danger