Les services de la Ville de Tournai poursuivent leur déconfinement en garantissant la sécurité de ses employés communaux et de ses visiteurs.



Les guichets de l'Urbanisme ainsi que du Patrimoine et de l'Occupation du domaine public de la cité des Cinq Clochers sont de nouveau ouverts au public mais uniquement sur rendez vous.En ce qui concerne le service Urbanisme, que l'on retrouve sur le site de l'Hôtel de Ville, il est ouvert au public du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Les rendez-vous peuvent être obtenus par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h45 à 15h45, au 069.332.314 ou par mail via service.urbanisme@tournai.be . Au moment de la prise de rendez-vous, l’objet de la visite est demandé : consultation d’un dossier en enquête, renseignement et/ou dépôt de dossier.Le service est également accessible au public les lundis, de 17h à 19h, sur rendez-vous pris 24h à l’avance, soit pour le vendredi à 15h30 au plus tard.Les architectes sont quant à eux invités, pour la présentation de leur projet, à prendre rendez-vous via le portail mytournai.beDu côté du service Patrimoine et Occupation du domaine public, également situé sur le site de l'Hôtel de Ville, on y retrouve la vente de sacs-poubelle communaux et la distribution de raticide. Pour cela, rendez-vous le lundi matin et le jeudi matin, là encore sur rendez-vous uniquement. Celui-ci est à prendre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h par téléphone au 069.332.266 ou par mail via domaine.public@tournai.be