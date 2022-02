Des travaux d’entretien viennent d’être réalisés au Mont-de-piété. Avec l’appui d’une société spécialisée pour la désinfection et d’une société sous-traitante de monteurs sur cordes, plusieurs petits travaux ont été effectués en façades et sur la toiture.

Ces travaux consistent en l'enlèvement des fientes dans le grenier et le clocheton, la suppression des passages de pigeons, la pose d’un filet de sécurité sur une partie présentant un risque de chute de gravats, la mise en place d’une bâche sur la lucarne et stabilisation, l'enlèvement d’une partie du lierre et de la végétation présentes sur le bâtiment et le nettoyage des chéneaux et des descentes d’eau.

"Le Mont-de-piété est un vieux bâtiment qui subit les affres du temps et souffre d’un manque d’entretiens depuis des dizaines d’années, il faut oser le dire", explique Sylvie Lietar, échevine de la Culture et du Tourisme. "Ceci étant dit, il faut trouver des solutions pour le bâtiment et pour le musée d’archéologie qui se trouve à l’intérieur. Ces travaux permettent d’assainir le bâtiment, ce qui est une bonne chose. Ils permettent également que des études préparatoires puissent être menées, notamment dans la partie supérieure du bâtiment, pour le futur du site".

Fin janvier, l'émission Investigation sur la RTBF avait diffusé un dossier consécré au patrimoine de Tournai. Ce dernier abordait notamment la reconstruction du Pont des Trous ou encore le Musée d'Archéologie qui tombe en ruine. Pour Sylvie Lietar, la question de la remise en état du bâtiment s'est faite bien avant la diffusion de l'émission. "Vers le mois de mai, nous avons constaté qu'il n'était plus possible de laisser la toiture dans cet état. Il a fallu le temps que certaines obligations administratives se fassent".

Pour l'échevine de la Culture et du Tourisme, il est inévitable que le Musée d'Archéologie qui se trouve à l'intérieur du Mont-de-piété soit remis à sa juste valeur. "La Ville de Tournai a la volonté de mettre en exergue les musées. En ce qui concerne celui de l'archéologie, il devrait être situé dans un autre endroit qui le mettrait en valeur mais nous attendons toujours le résultat de l'étude. A un moment donné, nous tenions une piste qui n'a malheureusement pas abouti. Nous continuons toujours nos recherches".