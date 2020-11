Tournai: des travaux vont débuter au niveau de la place de Lille et alentours Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Dès ce lundi 30 novembre, et ce jusqu'au 18 décembre hors intempéries, la rue As-Pois sera barrée entre la place de Lille et la rue Jean Noté. © DELFOSSE

Des travaux de terrassement, extension gaz, et de bouclage du réseau fibre optique seront menés au niveau des rues des Carmes et As Pois ainsi qu'à la place de Lille à partir de ce lundi 30 novembre.



Suite à ces travaux, la rue As-Pois sera barrée entre la place de Lille et la rue Jean Noté.



Le stationnement sera interdit à la rue des Carmes, place de Lille et dans la première partie de la rue As-Pois, à hauteur des travaux, par la pose du signal adéquat, sauf chantier à poser minimum 24h avant.



La circulation sera réglée en demi-voirie entre la rue des Carmes et la place de Lille. La rue As-Pois sera donc barrée à hauteur de la place de Lille et un signal de préavis indiquera que la rue As-Pois est barrée entre la place de Lille et la rue Jean Noté sera placé sur le boulevard Bara, à hauteur de la rue Jean Noté.



À 50 mètres du chantier, la vitesse sera limitée à 30 km/h.