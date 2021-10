Deux individus ont été interpellés, vendredi, en début d’après-midi, par la police de Tournai, suite à un vol de câbles commis dans le bâtiment de l’ancien hôpital de La Dorcas.

Les auteurs se sont stationnés le long du chemin de halage, dans le prolongement du quai Taille-Pierres, à proximité immédiate d’une petite fenêtre donnant accès aux bâtiments de la Dorcas, à présent désaffectés et inoccupés. Équipés d’une lampe frontale, et d’une pince “ monseigneur ”, ils ont fouillé les lieux et se sont emparés de câbles électriques. Ils ont ensuite chargé leur butin dans le coffre du véhicule.

En quittant les lieux, ils ont constaté la présence d’un véhicule de police se dirigeant dans leur direction. Les individus sont rapidement descendus de leur véhicule et ont pris la fuite à pied. Ils seront interpellés quelques minutes plus tard par les forces de l’ordre et privés de liberté.