Tournai: des vœux en vidéo pour Paul-Olivier Delannois et Paul-Valéry Senelle Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les deux hommes ont fait le bilan d'une année 2020 particulière à plus d'un titre avant de faire part de leurs espérances pour cette nouvelle année. © DR

Comme l'ont fait leurs homologues d'autres communes, à l'instar d'Antoing où Bernard Bauwens et Pascal Detournay ont dévoilé à vélo les différents projets de l'entité, le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois et son directeur général ff Paul-Valéry Senelle ont souhaité leurs vœux au personnel communal par vidéo.



Ensemble, ils en ont profité pour tirer un bilan de 2020. "Pour moi, 2020 est une année de défis. Une année où il a fallu combattre le coronavirus. Une pandémie mondiale face à laquelle toute une série de pouvoirs ont dû être mis en place. On s'est rendu compte que le pouvoir qui était le plus actif était le pouvoir communal, signale le bourgmestre. On a mis toute une série de choses en place pour aider le Fédéral et le Régional. Si nous avons pu faire en sorte que Tournai continue à vivre, c'est aussi et surtout grâce à la commune. Et derrière, il y a des femmes et des hommes à qui je m'adresse et que je remercie."



De son côté, le directeur général ff explique que l'année écoulée a été difficile. "Et ce n'est rien de le dire, ajoute Paul-Valéry Senelle. Qui aurait pu dire il y a un an qu'on vivrait une crise et une année aussi terrible ? On a parfois tendance à comparer notre grosse administration à un paquebot. Ce dernier s'est retrouvé face à un immense iceberg qui est le coronavirus. Nous n'étions pas du tout préparé à cela et je dois dire que le capitaine ne peut pas agir seul dans ce type de situation. Nous avons réussi à changer de cap tous ensemble grâce à l'équipe."



Comme beaucoup, P-V Senelle explique évidemment espérer que 2021 sera meilleure. "De toutes les difficultés que nous avons rencontrées en 2020 et de toutes les adaptations que nous avons réalisées, nous pouvons en tirer les enseignements qui nous permettront de grandir et d'encore améliorer l'efficacité de notre administration." Le bourgmestre espère de son côté que cette nouvelle année sera celle de l'espoir. "L'espoir de pouvoir retrouver toute une série de contact. L'homme est animal social qui a besoin de l'autre pour vivre. C'est mon vœux le plus cher, que tout redevienne comme avant."



Pour cela, il faut toujours faire preuve de solidarité et cela se traduit par le respect des règles sanitaires en vigueur.