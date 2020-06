La section primaire de l'école ne rouvrira plus d'ici la fin de l'année scolaire.



© FACEBOOK

Après la crèche les Lucioles à Enghien et le site éducatif Pierre de Coubertin à Mouscron, une autre école de Wallonie picarde a été touchée par le Covid-19. En effet, la direction de l'athénée Campin à Tournai a révélé ce mercredi que deux élèves avaient été touchés par le virus.Par mesure de sécurité et de précaution, l'établissement a pris la décision de fermer la section primaire dès ce jeudi. Sachant qu'il ne reste que quelques jours, l'école n'ouvrira plus ses portes d'ici la fin de l'année scolaire.Comme le rappelle l'athénée, les enfants ayant été en contacts avec ces élèves en question ne seront pas forcément contaminés ou malades. Il est cependant nécessaire de contrôler leur température deux fois par jour, d'appliquer les mesures d'hygiène strictes et de maintenir une distanciation physique, autant que possible, notamment avec les personnes âgées.