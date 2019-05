L'une des deux personnes interpellées a été placées sous mandat d'arrêt, l'autre a été libérée sous conditions.



Nouveau coup de filet d'envergure dans le milieu du trafic de stupéfiants, à Tournai.

Jeudi dernier, le 23 mai vers 14h45, une équipe du service intervention de la zone de police du Tournaisis a eu l'attention attirée par les agissements de trois individus sur les boulevards.



"Âgés entre 36 et 50 ans, ceux-ci ont été interpellés. Une visite domiciliaire s’en est suivie et a permis de saisir une somme d’argent de 566,81 €, 160,5 grammes d’héroïne, 20,80 grammes de cocaïne, 67,70 grammes de résine de cannabis, 68 boulettes d’héroïne et de cocaïne, des produits chimiques, une balance de précision et deux gsm", a précisé la zone de police sur Facebook.



Deux des trois individus ont été présentés devant un juge d'instruction qui a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du dealer, une personne de nationalité syrienne née en 1982.

Le mandat a été confirmé par la chambre du conseil de Mons, mardi.

La seconde personne interpellée, une femme née en 1973 et connue des services de police comme consommatrice de stupéfiants, mais dont la dernière condamnation remonte à 2000, a été libérée sous conditions.

Le troisième individu est en fuite.