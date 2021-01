Tournai: arrêtée devant sa fille après avoir tenté de faire rentrer de la drogue en prison Tournai-Ath-Mouscron M.P. Une femme comparaissait ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Tournai suite à des faits de détention et de transport de cannabis. © DELFOSSE

L'amour peut nous pousser à commettre des actes qui ont de lourdes conséquences. Béatrice (prénom d'emprunt) pourrait en témoigner. Ce jeudi, elle comparaissait en effet devant le tribunal correctionnel de Tournai suite à des faits de détention et de transport de cannabis durant le mois de mars 2018.



La prévenue s'était rendue avec sa fille dans un établissement pénitentiaire afin de rendre visite à son compagnon de l'époque. Elle n'était cependant pas venue les mains vides. Béatrice avait sur elle une faible dose de cannabis, elle avait l'intention de la remettre à son ex-compagnon. Malheureusement pour elle, les policiers sont intervenus très rapidement. Des fouilles et une arrestation ont eu lieu, le tout donc en présence de sa fille.



"Je regrette mon geste", a affirmé Béatrice à la barre du tribunal correctionnel. La prévenue a ainsi encore prétendu ne plus être en relation avec l'homme qui était à l'époque derrière les barreaux. De son côté, le procureur du roi estime que Béatrice a déjà été punie par le fait que sa fille ait été traumatisée par cette scène. Il a demandé la suspension du prononcé à l'encontre de la prévenue qui n'avait encore jamais commis d'infraction avant cet épisode. Le jugement sera prononcé le 4 février.