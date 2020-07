En mars dernier, les professionnels du réseau grande précarité de Tournai ont été contraints d’ajuster l’amplitude de leurs actions. Travailler dans ce secteur sensible n’était guère facile. Et tous ceux qui ont uni leurs efforts méritent aussi des applaudissements.

En effet, dès le 18 mars, à l’initiative du Relais social urbain, une collaboration efficiente, solidaire s’est structurée entre le CPAS, la Croix Rouge, le Relais Santé, l’accueil de jour Braséro, les éducateurs de rue du SAIS de la Ville de Tournai, l’Assiette pour Tous et Citadelle.

" Elle a permis de maintenir un accès à des repas chauds. Du 18 mars au 14 juin, 5372 repas ont été servis lors des distributions fréquentées par une moyenne globale de 80 personnes par jour. Mais cela dépasse ce cadre, car des rencontres avec des travailleurs de rue (infirmiers, éducateurs) entre le 18 mars au 12 juin, lors des distributions à l’ilôt Cherquefosse et/ou lors des maraudes, 73 permanences ont été assurées permettant 941 « rencontres » durant lesquelles notamment 574 demandes de types médical et 274 demandes de type social ont été formulées", avance Karine Joliton, la coordinatrice adjointe du Relais social urbain de Tournai. .

Aussi, du 28 avril au 5 juin, 6 tests « Covid » ont effectués.

Leur action s’est aussi étendue au matériel de prévention face aux conditions climatiques exceptionnelles du 6 avril au 12 juin, où 170 casquettes et 328 doses de crème solaire ont été distribuées. Ils ont encore distribué du matériel spécifique « covid » entre le 18 mai et le 12 juin. Ce sont 228 masques en tissus et 208 masques jetables qui ont été distribués ainsi que 102 flacons de gel hydro-alcoolique.

88% d’hommes

"Cette collaboration efficace a également permis de se tenir au courant des modifications de fonctionnement des services et d’en informer le public ainsi que de repérer collectivement les manquements problématiques et tenter d’y trouver des solutions alternatives », avance Karine Joliton, la coordinatrice adjointe du Relais Social Urbain de Tournai. Parallèlement à toute ces actions, l’accueil de jour Braséro a également proposé dans ses locaux des permanences permettant un accueil individuel pour répondre à des besoins primaires. Il a comptabilisé, du 17 mars au 31 mai, 297 personnes différentes accueillies. Outre les nombreuses demandes formulées, les membres de l’équipe ont comptabilisé 49 machines à laver, 1284 produits alimentaires distribués, 140 kits hygiène remis . L’abri de nuit, resté ouvert avec un service restreint mais sécure de 20 lits, a comptabilisé, sur la période du 16 mars au 27 mai à l’abri de nuit une moyenne de 13 personnes/ nuit dont 88% d’hommes . Les travailleurs de rue ont poursuivi leurs permanences téléphoniques chaque jour d en plus de la présence sur le terrain entre 11h et 15h et ont répondu à près de 450 demandes lors de celles-ci la maison des familles a poursuivi la distribution de colis chaque mardi de 9h à 11h", ajoute Karine Joliton.

La plupart des services du réseau « grande précarité » ont repris leurs activités en adaptant leurs fonctionnements à ces différentes règles, parfois en devant les restreindre. "Il est clair que « rien ne sera comme avant ». Nous allons devoir nous adapter à tous ces changements et accompagner les plus démunis dans la compréhension et le respect de ceux-ci. Gageons que nous saurons le faire. Reste, de cette période trouble, la belle énergie qui nous a porté à partir du 18 mars et nous a permis de nous rappeler que nous partagions des valeurs fondamentales sans lesquelles nous n’aurions pu initier ces fructueuses collaborations entre nos services. Elle est à préserver car les difficultés qui s’annoncent déjà, crise économique, deuxième vague ( ?), nous mettront sûrement une nouvelle fois à l’épreuve pour relever le défi de la solidarité."

Croisons les doigts ...