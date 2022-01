Dans les prochains jours, une grue va faire son apparition à l’arrière de la banque BNP Paribas Fortis de la Grand-Place, au niveau du réduit des Dominicains. En cause: la démolition d’un bâtiment afin d’agrandir le parking pour le personnel et les clients de la banque qui conserve des distributeurs et des bureaux administratifs sur le forum tournaisien tandis que l’agence a quant à elle pris ses quartiers le long du boulevard des Combattants.