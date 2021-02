Tournai: elle abandonne son chien en l'attachant à un poteau Tournai-Ath-Mouscron M.P. Ce jeudi, une femme comparaissait devant le tribunal correctionnel de Tournai à la suite de l'abandon de son chien © EPA

Encore aujourd'hui, certaines personnes offrent des chiens en cadeau comme s'ils étaient une boîte de chocolats. Or, ceux-ci sont des êtres vivants dotés de sentiments comme chacun de nous. Julie (prénom d'emprunt) s'est retrouvée devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai afin d'expliquer les faits qui se sont déroulés en décembre 2019 à Charleroi. On reproche à la prévenue d'avoir abandonné son animal de compagnie en l'attachant à un poteau. Malheureusement, Julie ne semble pas avoir conscience qu'un animal n'est pas un objet dont on se débarrasse comme un vulgaire jouet.



Afin de faire un cadeau à son père, cette dernière a souhaité lui faire plaisir en achetant un husky mais, l'histoire a vite pris une tournure assez brutale. "J'ai pris ce chien pour mon père car, il en voulait un. J'ai trouvé cette annonce sur les réseaux sociaux", déclare la prévenue.



Cependant, l'engouement pour le chien s'est très vite estompé. En effet, en plein hiver, des personnes ont téléphoné au service de police de la région afin de prévenir qu'un husky avait été découvert attaché et abandonné à un poteau.



Devant la barre, Julie conteste l'abandon et évoque une autre version des faits. "Je conteste les faits. Nous avons appelé la SPA et la police pour reprendre le chien. J'ai d'ailleurs remis le chien à la police. Je ne l'ai pas attaché et abandonné à un poteau, c'est mon père. De plus, le husky n'est pas enregistré à mon nom mais à celui de mon père", ajoute Julie .



Seulement, la puce électronique du chien prouve bien que le husky appartient à la prévenue et non à quelqu'un d'autre. Malgré ce fait horrible, Julie déclare qu'elle possède encore un animal de compagnie. "J'ai encore un chien à la maison, c'est un teckel", précise la jeune femme.



Pour le représentant du ministère public, cette histoire est inadmissible et scandaleuse. "On n'offre pas un animal en cadeau. On choisit un chien et le chien choisit son propriétaire. Pauvre bête ! C'est de la lâcheté à l'égard d'un être vivant qui ne sait pas se défendre".



Ce dernier requiert sept mois d'emprisonnement avec une déchéance du droit de détenir un animal. Le jugement sera prononcé le 4 mars.