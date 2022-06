Sud Radio a été éjectée par la Ville de Mons de l’organisation du concert d’ouverture des festivités du Doudou, au profit de la RTBF. La procédure d’appel d’offres était négociée, sans publicité, et Sud Radio n’a pas été sollicitée pour l’organisation de "son" concert (la radio hennuyère avait lancé le concept voici trente ans) du vendredi sur la Grand-Place de Mons.

"L’organisation du concert n’était plus à la hauteur de l’importance que revêt la ducasse", a expliqué lundi soir Jean-Michel Van de Cauter (Ensemble) au conseil communal de Tournai, citant le collège de Mons pour justifier son choix. "Tournai ne mérite-t-elle pas mieux elle aussi ? Et qu’en est-il de la loi et du respect des appels d’offres, d’autres opérateurs ont-ils été contactés ?"